Япония и США гарантируют Северной Корее сохранение политического режима

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что его страна, равно как США и Республика Корея, готовы гарантировать КНДР сохранение политического строя, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы подтвердили, что готовы гарантировать Северной Корее сохранность её режима», — сказал он.

По словам главы японского МИД, Северной Корее необходимо выполнить единственное условие – провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию. До завершения этого процесса санкции в отношении КНДР будут сохранены.

Ранее сообщалось, что Пхеньян выразил неудовлетворенность состоявшимися в Пхеньяне переговорами с госсекретарем США Майклом Помпео, назвав их «односторонними».