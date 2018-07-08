Американский сенатор признал антироссийские санкции бесполезными

Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что антироссийские санкции, введенные США против Москвы, не работают. Слова сенатора приводит газета Washington Examiner.

Соответствующее заявление Джонсон сделал после возвращения из России, где он побывал с группой конгрессменов и сенаторов в конце июня. По его словам, никто в администрации президента США не задумываются над тем, работают ли санкции. По словам Джонсона, «ужасающего воздействия» санкций он лично не заметил.

«Только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают», — заявил сенатор.

По словам сенатора, России, которая стремится восстановить былое могущество, следует противостоять, «но это не означает, что мы должны быть врагами».

Ранее представители России не раз заявляли, что разговор с нашей страной с позиции санкций контрпродуктивен.