В Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры

Спасательные службы Таиланда заявили о начале активной фазы спасательной операции в затопленной ливнями пещеры в одной из провинций страны. Здесь уже больше двух недель находится в «плену» подростковая сборная по футболу – дети и их тренер спасались в пещере от сильного ливня и оказались в подземном заточении, когда вода поднялась и отрезала выходы.

Ранее сообщалось, что у спасателей остается мало времени: в пещере заканчивается кислород, а доставлять его баллонами под водой долго и опасно – один спасатель уже погиб. Бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон заявил, что первые школьники будут выведены из пещеры сегодня не ранее 21.00 по местному времени, а вся операция займет 3-4 дня.

Подробности операции пока не разглашаются.