КНДР заявила о возможном срыве процесса денуклеаризации

В Пхеньяне остались крайне недовольны результатами переговоров с Вашингтоном, которые прошли 6 и 7 июня. В КНДР уже заявили о возможном срыве процесса денуклеаризации, сообщает агентство ЦТАК.

«Поведение и позиция США, которые американская сторона показала в ходе первых переговоров на высоком уровне между КНДР и США, прошедших 6 и 7 июля, действительно вызывают безграничное сожаление», - говорится в заявлении северокорейского МИД.

В частности, северокорейская сторона оказалась недовольна тем, что в процессе переговоров вообще не затрагивались темы, которые волнуют непосредственно КНДР и ее южного соседа – подписание мирного договора между двумя странами, улучшение отношений. В заявлении МИД КНДР говорится, что американская сторона «гнула линию» безоговорочной проверяемой денуклеаризации корейского полуострова, уходя от встречных тем и придумывая всевозможные отговорки.

В заявлении МИД Северной Кореи с сожалением говорится, что доверие между двумя странами подорвано, добавив, что вера в волю президента Трампа все же остается.

Между тем глава делегации США госсекретарь Майкл Помпео заявил, что доволен рузельтатами переговоров.