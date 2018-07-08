Ученые предупредили, какие таблетки могут вызвать рак
По мнению исследователей, на организм пагубно влияют препараты против гипертонии на основе определенных веществ.
Фото: Frank May picture alliance Globallookpress
Ученые из Дании пришли к выводу, что препараты против гипертонии на основе валсартана могут вызывать онкологию.
По мнению исследователей, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства, сообщает Actualnews.org.
Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, который производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.