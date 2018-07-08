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Освобожденный от боевиков сирийский город Мардес возвращается к мирной жизни

Роман Захаров
05:00 08.07.2018
К населенному пункту протянули электролинии, работает пекарня и медицинский пункт. Местные жители возвращаются в свои дома.
Освобожденный от боевиков сирийский город Мардес возвращается к мирной жизни

В новой хлебопекарне населенного пункта Мардес финальная наладка оборудования. Уже завтра утром лепешки поступят в местные лавки. Отпускную цену обещают самую минимальную, а малоимущим хлеб в лавках и вовсе очень часто отпускают бесплатно. В селение массово возвращаются беженцы. Семьи большие. Сразу наладить хозяйство трудно.

Время, когда Мардес был занят боевиками, семья Мухаммеда Джалиля провела в лагере беженцев. Но сразу после освобождения вернулась обратно.

«Мы вернулись совсем недавно, в июне. Террористы вели себя тут как звери. Разрушили дома, украли все имущество и скот, сожгли даже деревья. Видите, сколько следов на стенах от осколков и пуль в нашем доме, но к счастью, он цел.  Государство оказало нам помощь. Смотрите, уже есть свет», - делится своими впечатлениями житель селения Мардес Абдала Мухаммед Джалиль.

До войны в Мардесе жили 12 тысяч человек. Большинство стали беженцами. Но сейчас около 5 тысяч уже вернулись.

«Ко мне на прием ежедневно приходят жители с разными просьбами. Я составляю списки, подаю их в правительство Хамы, и оно по возможности оказывает помощь. Здесь много проблем, но самая большая найти средства для восстановления домов, которые были разрушены», - рассказывает глава администрации населенного пункта Мардес Умар Ахмад.

Вдоль всех улиц Мардеса уже протянуты электрические линии. Специалисты завершают подключение. Первым делом свет дали в только что отремонтированный медицинский пункт. Он работает всего неделю и принял уже сотни пациентов.

«Этот медпункт был полностью разрушен боевиками. Мы попросили помощь у правительства и восстановили его за три месяца. Приходит очень много больных, оказываем первую помощь, делаем прививки. Сейчас в Мардес возвращаются беженцы. У многих довольно серьезные заболевания. Я, еще один врач и четыре медсестры работаем по 10 часов без выходных», - заявил во время общения с журналистами главный врач поликлиники г. Мардес Мажид Аскар.

Как только населенный пункт покинули боевики, местные власти первым делом восстановили школу. Отремонтировали кабинеты и коридоры. Заложили новую проводку. Вот здесь в ближайшее время появится школьный звонок, чтобы уже 1 сентября возвестить о возобновлении занятий.

До войны в Мардесе работали 85 школ. Половина из них серьезно пострадали в то время, когда здесь хозяйничали боевики. 18 школ уже отремонтированы. А по всей провинции Хама восстановление учебных заведений - их более двух тысяч, завершится летом будущего года.

В провинции Хама уже подготовили программу помощи населенным пунктам. Такая же работа уже завершена и в других освобожденных регионах. На их основе правительство Сирии разрабатывает генеральный план восстановления страны.

«По всей провинции Хама в свои дома из пунктов временного размещения беженцев вернулись 20 процентов жителей. Многим мы можем оказать помощь сами. Но есть селения, где разрушения очень большие и нам потребуется помощь правительства», - рассказал губернатор провинции Хама Мохаммед Аль-Хазури.

Населенный пункт Аль-Хурсан боевики пытались захватить 13 раз. Но он выстоял. Когда здесь было опасно, жители уходили в соседние районы, но теперь вернулись. Незанятыми сейчас остаются лишь несколько домов.

«В нашей деревне проживает 1200 человек. Мы много натерпелись от боевиков. Но благодаря усилиям сирийской армии и наших русских друзей, удалось достигнуть мира. Сейчас люди живут спокойно, могут возделывать землю и растить детей. Конечно, есть свои трудности. Война продолжалась семь лет. Была серьезно повреждена инфраструктура. Но сейчас власти провинции и сирийское правительство все делает для ее скорейшего восстановления», - заявил староста селения Аль-Хурсан Мухтар аль-Ахрас.

Родители с детьми первым делом спешат в здание, где прием ведут российские врачи. Больницы в селении никогда не было. Теперь власти обещают создать здесь постоянный медицинский пункт.

«Я благодарю вас за помощь. За те медикаменты и продукты, которые вы привезли. Не могу также не отметить заботу наших властей. Сейчас они активно восстанавливают в селе водопровод и электроснабжение. У нас довольно засушливый район. И до войны была проблема с пресной водой. Но сейчас, когда все практически строиться заново, ее обещали решить. Пока воду привозят на машинах. Обещали также открыть медпункт», - говорит житель селения Аль-Хурсан.

На главной площади, возле школы, офицеры центра по примирению враждующих сторон раздают продуктовые наборы. Очередь организуют военные полицейские.

«Я вам очень благодарен. Сегодня прекрасный день в моей жизни - встретиться с настоящими друзьями. Россия нам очень много помогает. В свою очередь наше правительство принимает все необходимые меры для восстановления населенных пунктов. А также оно открывает гуманитарные коридоры, по которым в свои дома могут вернуться беженцы», - рассказал шейх района Аль-Хамра Жамал Абаир.

Раздача гуманитарной помощи закончена, но местные мальчишки не спешат покидать школьный двор. Они очень хотят показать на свое умение играть в футбол. Футбол в Сирии очень любят и, конечно же, наслышаны об успехах сборной России на Чемпионате мира.

И не беда, что игра то и дело больше напоминает гандбол - мальчишки стараются отнять мяч руками и вернуть своей команде. Главное - в Аль-Хурсане звучит детский смех - самая верная примета того, что наступил мир.

Это констатируют и в российском центре по примирению враждующих сторон. Обстановка нормализуется в провинциях Хама и Хомс. Возвращаются к мирной жизни другие регионы Сирии.

В частности, в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Деръа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

5 июля в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшую неделю более 35 тысяч сирийцев покинули западную часть Юго-Западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского ЦПВС гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

По данным Центра примирения, основная часть беженцев уезжает к своим родственникам и знакомым, а для остальных развернуты два лагеря беженцев - «Джебаб» и «Рсас» в провинции Эс-Сувейда, в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости.

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