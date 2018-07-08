В воскресенье в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в воскресенье, 8 июля.

По информации Гидрометцентра, в столице и области будет облачно, ожидается дождь и северо-западный ветер 3-8 м/с.

«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении метеослужбы.

Температура воздуха днем составит +20…+22 градусов, ночью +13…+15 градусов.