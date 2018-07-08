У полицейского из Эймсбери не обнаружили признаков отравления «Новичком»

У сотрудника британской полиции, который участвовал в расследовании отравления пары из Эймсбери ядом «Новичок», а позже обратился за помощью к врачам, не обнаружили признаков поражения нервно-паралитическим агентом.

«Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, который обратился за медицинской консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследованием инцидента в Эймсбери, прошел обследование и у него все в хорошо», — говорится в сообщении местных правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили, что в больницу в Солсбери отправили на лечение полицейского, который имеет отношение к расследованию дела об отравлении двух человек в Эймсбери.

Напомним, в городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, два человека были отравлены неизвестным веществом. Потерпевших обнаружили 30 июня в бессознательном состоянии.

Изначально полиция предполагала, что причиной случившегося могли стать наркотические вещества, однако позже в Скотланд-Ярде заявили о яде «Новичок».

В марте этого года в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль, ранее собиравший в России секретную информацию в пользу британской разведки, и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.