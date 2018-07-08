Два корабля ВМС США вошли в Черное море

Флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря, для участия в совместных с Украиной военно-морских учениях Sea Breeze – 2018.

«Мы с нетерпением ожидаем обоюдной работы с союзниками и партнерами НАТО для содействия миру и экономической стабильности», — говорится в сообщении командования американского флота.

До этого руководство ВМС США распространило информацию, что для участия в учениях в Черное море вошел ракетный эсминец Porter.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на Украине начнутся совместные с США учения Sea Breeze – 2018. Предполагается, что маневры пройдут в период с 9 по 21 июля.