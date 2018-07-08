В Совфеде рассказали о снижении накала в отношениях между РФ и США

Накал в российско-американских отношениях начал ослабевать. Такое заявление сделал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, усиление взаимодействия между РФ и США положительно скажется на мировой политике.

«Нам надо разговаривать и договариваться, а не конфликтовать. Усиливающееся взаимодействие двух государств благотворно сказывается на всей мировой политике», - заявил Джабаров по итогам встречи с американскими сенаторами на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Представитель Совфеда отметил, что диалог российских парламентариев с их американскими коллегами приобретает регулярный характер перед саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится в Хельсинки.