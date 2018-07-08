В Москве задержали второго подозреваемого в ограблении журналиста BBC

Столичными полицейскими задержан второй подозреваемый в ограблении журналиста BBC, который приехал в Москву, чтобы освещать чемпионат мира по футболу. Такое заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В настоящий момент задержанного доставили в полицейское отделение. Правоохранителям известно, что он и его подельник занимались в Москве нелегальным извозом.

Ранее был задержан первый подозреваемый в ограблении гражданина Великобритании.

Инцидент произошел утром 6 июня в российской столице. Таксисты угостили журналиста кофе, с подмешенным в него сильнодействующим препаратом, от чего сотрудник BBC потерял сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием своей жертвы, злоумышленники похитили мобильный телефон и банковские карты, с одной из которых позже было списано свыше 500 фунтов.

Отметим, что британская телерадиокомпания подтвердила инцидент.