Песков рассказал, как Путин оценивает игру сборной России в матче против Хорватии

Президент РФ Владимир Путин, после поражения российских футболистов от команды Хорватии, назвал сборную России героями, проигравшими в красивейшей игре. Об этом рассказал Дмитрий Песков, отметив, что глава государства смотрел матч.

«(Владимир Путин – прим. ред.) Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле», — заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакса» о впечатлениях Путина от игры.

Дмитрий Песков при этом добавил, что глава государства гордится сборной России по футболу.

В субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи прошел матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 по футболу между национальными сборными России и Хорватии. После ожесточенной борьбы в основное время и овертайм российские спортсмены уступили хорватам в серии пенальти. Итог встречи – 2:2 (3:4).