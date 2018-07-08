Умер автор «провозглашения независимости Украины»

На 90-м году жизни скончался украинский политик, правозащитник и автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость», - написал Гройсман в своем Facebook.

Левко Лукьяненко был соучредителем Украинской Хельсинкской группы и депутатом Верховной рады.