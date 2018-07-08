Украина начала поиски газа на Черноморском шельфе

В пятницу, 6 июля, единственное украинское научно-исследовательское судно «Искатель» начало проводить работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Корабль ушел в экспедицию из порта в Одессе.

Как рассказал на своей странице в Facebook врио руководителя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.

«Южный регион страны — наименее изученный и один из самых перспективных, шельф Черного моря освоен на четыре процента», - заявил Кирилюк.

Сославшись на ученых он добавил, что «запасы газа составляют на менее 40 миллиардов кубометров на площади 7 тысяч квадратных метров».

В июне этого года стало известно, что «Нафтогаз Украины» может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины.