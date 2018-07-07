Оборудование украинской АЭС оказалось контрафактным

Служба безопасности Украины вместе с сотрудниками «Энергоатома» выявила и заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

Было установлено, что руководство электростанции закупило контрафактное электрооборудование для систем, которые влияют на безопасность работы атомной станции.

В сообщении говорится, что во время досудебного расследования правоохранители зафиксировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами. Правилами и стандартами ядерной и радиационной безопасности.

Уточняется, что эти меры создали угрозу возникновения на АЭС чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В данный момент проводятся работы по демонтажу и замене контрафактного оборудования. По факту произошедшего проводится расследование.