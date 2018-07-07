Португальские спасатели сравнили ложные вызовы с симуляциями Неймара

Португальские спасатели осудили количество ложных вызовов, поступающих им от граждан, сравнив их число с количеством симуляций бразильского футболиста Неймара.

Изображение опубликовал официальный аккаунт Национального института медицинских чрезвычайных ситуаций в социальной сети Twitter.

Фотографию Неймара, упавшего на поле во время футбольного матча, сопровождает надпись «75,8% звонков на номер 112 также не являются чрезвычайными ситуациями». Бразильский футболист симулирует причинение себе ущерба со стороны игроков команд противника более, чем в 75% случаев.

Ранее бывший тренер сборной Португалии Жозе Мауринью коснулся проблемы футбольной симуляции. По его словам, негативной стороной матчей стал «театр» в исполнении футболистов.