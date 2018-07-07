Посол Украины возмутился «соблазнительной» рекламой Ялты в австрийской прессе

Посол Украины в Австрии Александр Щерба во время прочтения издания «Die Presse» увидел рекламу Ялты. Его возмутило, что газета описала все плюсы отдыха на полуострове, а не придуманные Украиной страшилки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дорогая редакция, я был удивлен увидеть на ваших страницах статью под названием: "Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян". Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма», — написал Щерба.

Он добавил, что в материале не говорится о «хмурой полицейской стране» на полуострове, «ежедневных арестах» и об осужденном украинском режиссере Олеге Сенцове.

Дипломат заверил, что публикация является «посланием из параллельной реальности».

Щерба отметил, что Крым был очень красивым местом, которое стоило путешествия.

«Раньше, но не сейчас», - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что писать про Крым в «соблазнительных тонах» , посещение которого несет уголовную ответственность и запрет въезда на Украину, ошибочно и безответственно.