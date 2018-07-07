Ласковый кот ворвался в интервью польского историка

Кот Лисио польского историка и публициста Ежи Таргальского решил пообщаться со своим хозяином в то время, как тот давал интервью голландской телевизионной телекомпании NTR.

Историк рассказывал о том, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности. В это время животное положило лапы на его руку, а затем забралось на плечи и стало тереться о голову и уши.

Пользователи социальных сетей уже сравнили ролик с видео 2017 года, на котором запечатлено, как в прямой эфир с участием эксперта BBC ворвались его собственные дети.