В Эстонии сбежавшая черепаха вернулась к хозяину спустя три года

Житель города Вильянди на юге Эстонии нашел черепаху, сбежавшую от него три года назад.

Летом 2015 года Реймо Раятс решил посетить местное озеро вместе со своей черепахой по имени Фернандо. Во время прогулки питомец сильно испачкался, и хозяин решил помыть его в воде. Воспользовавшись ситуацией, Фернандо не растерялся и вырвался на свободу. Раятсу оставалось только ошеломленно смотреть на водную гладь, в которой скрылся его любимый питомец.

Три года безуспешных поисков ничего не дали. Но недавно черепаху обнаружил местный рыбак — в 300 метрах от трехлетнего места исчезновения. И нашел в Интернете ее хозяина.

Раятс сразу же узнал Фернандо — черепаха обладает особым рисунком на животе. Как отмечает хозяин, за три года его любимый питомец сильно вырос и на данный момент полностью здоров. Историю рассказало издание Sakala.