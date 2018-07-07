В ЛНР заявили о замаскированной технике ВСУ возле линии соприкосновения в Донбассе

Украинские силовики подводят технику к населенному пункту Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщило 7 июля РИА Новости.

Он пояснил, что к населенному пункту в ночное время прибыли два танка Т-72, три единицы БМП-2 и бронемашины «Козак-2».

Марочко уточнил, что технику расположили в частном секторе, предварительно замаскировав ее.

Ранее стало известно, что ВСУ заявили об освобождении поселка Золотое-4 в Донбассе, который находится под их контролем с 2014 года.