Дым и пламя: опубликованы кадры с места крушения МиГ-21 в Румынии

В Интернете появилось видео с места падения МиГ-21 ВВС Румынии.

На видео запечатлены уже последствия падения - огромные клубы черного дыма. Румынский самолет разбился во время показательного выступления в рамках дня открытых дверей на авиабазе недалеко от Фетешти на юго-востоке страны. Пилот, который смог увести падающую машину от толпы зрителей, погиб.

Военная прокуратура начала уголовное дело по факту крушения самолета.