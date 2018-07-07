Дым и пламя: опубликованы кадры с места крушения МиГ-21 в Румынии
Инцидент произошел во время показательного выступления на дне открытых дверей на авиабазе на юго-востоке страны.
Фото: Obiectiv Ialomița / youtube.com
Видео: Obiectiv Ialomița / youtube.com
В Интернете появилось видео с места падения МиГ-21 ВВС Румынии.
На видео запечатлены уже последствия падения - огромные клубы черного дыма. Румынский самолет разбился во время показательного выступления в рамках дня открытых дверей на авиабазе недалеко от Фетешти на юго-востоке страны. Пилот, который смог увести падающую машину от толпы зрителей, погиб.
Военная прокуратура начала уголовное дело по факту крушения самолета.