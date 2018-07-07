КНДР назвала переговоры с США разочаровывающими
Представитель МИД РФ рассказал, что Пхеньян ожидал от США продуктивных предложений, которые могли бы поспособствовать укреплению доверия в соответствии с духом американо-северокорейского саммита.
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Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США на переговорах по денуклеаризации. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на представителя МИД КНДР.
Отмечается, что Пхеньян недоволен тем, что Вашингтон в одностороннем порядке настаивает на полной денуклеаризации.
Дипломат сказал, что Северная Корея ожидала от Америки продуктивных предложений, которые могли бы поспособствовать укреплению доверия в соответствии с духом американо-северокорейского саммита.
Он рассказал, что США выступили с «односторонними и грабительскими» предложениями по денуклеаризации, такими как CVID.
Представитель МИД отметил, что переговоры разочаровали КНДР.