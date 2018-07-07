КНДР назвала переговоры с США разочаровывающими

Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США на переговорах по денуклеаризации. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на представителя МИД КНДР.

Отмечается, что Пхеньян недоволен тем, что Вашингтон в одностороннем порядке настаивает на полной денуклеаризации.

Дипломат сказал, что Северная Корея ожидала от Америки продуктивных предложений, которые могли бы поспособствовать укреплению доверия в соответствии с духом американо-северокорейского саммита.

Он рассказал, что США выступили с «односторонними и грабительскими» предложениями по денуклеаризации, такими как CVID.

Представитель МИД отметил, что переговоры разочаровали КНДР.