Госдума ответила на заявления бывшего украинского министра о Крыме

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, который заявил о возможных санкциях против Киева при попытке отобрать полуостров силой. Об этом в субботу, 7 июля, сообщил RT.

Он отметил, что, видимо, Гриценко лучше знает, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым.

Парламентарий считает, что в данном случае у Гриценко есть свои собственные интересы и он планирует снова стать министром обороны.

Как сообщил РБК, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров тоже прокомментировал заявление Гриценко.

По его мнению, экс-министр попытался привлечь к себе внимание из-за предстоящих выборов, и к подобным заявлениям нужно относиться спокойно.

Джабаров сказал, что ни Украина не собирается «что-то отвоевывать», ни Россия не планирует на кого-то нападать.

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что если Киев попробует применить силу для возвращения Крыма, то в отношении украинской стороны могут быть введены санкции.