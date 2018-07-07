Танкер Гитлера снова грозит Польше

Польше грозит экологическая катастрофа из-за утечки топлива с затонувшего танкера немецкой армии. Польские водолазы обнаружили и обследовали судно «Франкен» времен Третьего рейха, затопленное в годы Великой Отечественной войны в акватории Гданьского залива. Толщина стальных бортов корабля - 12 миллиметров, однако ржавчина подточила их наполовину, говорится на сайте Польского культурного центра в Калининграде.

«Сталь превращается в ржавчину. Корпус корабля рухнет. Это вопрос времени», - отмечается в сообщении.

В танкере до сих пор находится 1,5 миллиона литров топлива. По оценкам экологов, окончательное разрушение корпуса может произойти через десять лет, и тогда горючее попадет в воду. В зоне потенциального загрязнения могут оказаться пляжи Гданьского залива и Балтийской косы. В этом случае последствия для экологии региона будут необратимыми.