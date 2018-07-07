После матча Россия - Хорватия центральные улицы Москвы станут пешеходными

В ночь на 8 июля после окончания матча между сборными России и Хорватии за место в полуфинале ЧМ-2018 улицы в центре Москвы станут пешеходными.

Сложно даже представить, что будет твориться на улицах города после матча, особенно если россияне победят и выйдут в полуфинал. В департаменте транспорта все предусмотрели: с 23:00 нельзя будет проехать по Тверской улице от Бульварного кольца, по Моховой от Большой Никитской, по Охотному ряду, по Театральному проезду до Неглинной, по Ильинке и Варварке.

По случаю игры Россиия - Хорватии и гуляний после нее метро, МЦК, шаттлы до фан-фестов и 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи.

Кроме этого, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси.

Машины будут ждать на парковке, в пяти минутах пешком от южного вестибюля станции метро «Спартак» и на улице Косыгина на Воробьевых горах.

За время проведения чемпионата мира по футболу работа транспорта будет продлена уже в четвертый раз.