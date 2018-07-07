Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей в Таиланде

Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск предложил эвакуировать детей из затопленной пещеры в специальной аварийной капсуле. Сейчас инженеры прорабатывают ее возможное устройство и принцип работы. Глава корпорации направил их к месту ЧП для участия в спасательной операции. На месте специалистам предстоит оценить обстановку и предложить оптимальный и самый безопасный способ применения капсулы.

«Я постоянно обсуждаю с ними механизм аварийно-спасательной капсулы. Рельеф сложный, но если все сработает, то это будет отличным средством», - написал Маск в Twitter.

Ранее предприниматель предлагал вывести детей на поверхность при помощи воздушного тоннеля, так как они выросли в горах и совсем не умеют плавать. Главным препятствием для осуществления этого варианта остаются узкие затопленные участки пятикилометрового лаза.

Двенадцать юных игроков местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и после начавшегося ливня не смогли вернуться: выход на поверхность затопило. Поиски продолжались десять дней. Детей и тренера нашли невредимыми, но без жертв все таки не обошлось. При попытке доставить в пещеру баллон с кислородом погиб опытный дайвер.