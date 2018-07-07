Стоп НАТО: в Брюсселе началась акция против альянса

В Брюсселе началась акция, приуроченная к саммиту НАТО, который пройдет на следующей неделе. Об этом 7 июля сообщило РИА Новости.

Активисты различных общественных организаций собрались под лозунгами «Трамп не приветствуется», «Сделаем мир снова великим», «Стоп НАТО - стоп война».

На площади перед Северным вокзалом собралось несколько сотен человек.

Одна из представителей бельгийской организации, которая недовольна планами правительства Бельгии потратить 15 миллиардов евро на закупку новейших американских истребителей, призвала страну выйти из НАТО.

Активистка из США заявила собравшимся, что американский президент Дональд Трамп проводит недальновидную политику и «ему нет никакого дела до людей».

«Мы отвергаем все, что олицетворяет Трамп. И мы хотим тоже сказать другим политикам, которые будут принимать Трампа, что такая политика - это не лидерство. Скажем вместе: Трамп не приветствуется», - заявила она.

После нескольких выступлений других представителей иностранных ассоциаций колонна двинулась по организованному полицией маршруту.