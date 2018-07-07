Прогноз от президента: глава Хорватии предсказала исход матча с Россией

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сделала прогноз на игру своей национальной сборной и команды России. В нашу страну высокая гостья прибыла в компании друга, с которым уже успела посетить матч Россия - Испания. Она призналась, что любит смотреть за игрой в компании обычных болельщиков, а не из VIP-ложи. От сегодняшнего матча госпожа президент ждет ярких эмоций и впечатлений, сообщает RT.

«Думаю, у России отличная команда, я желаю ей удачи. Но пускай победит сильнейший, и я думаю, что это будет Хорватия», - поделилась своими ожиданиями Грабар-Китарович.

Матч между сборными России и Хорватии по футболу состоится сегодня в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт».