Анфиса Чехова опубликовала полуобнаженные фото

Известная российская телеведущая опубликовала топлес-фото со своего греческого отдыха. Пикантные снимки появились в Instagram .

«Я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульптуры, фотографы!» - пишет Анфиса.

«Тело, которое мы носим, - прекрасно! Нагота - божественна!» - добавляет телеведущая в подписи к своим снимкам.

При этом эффектная Чехова призвала всех, у кого нагота вызывает отторжение, искать проблему в самих себе.