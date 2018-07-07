Анфиса Чехова опубликовала полуобнаженные фото
Также телеведущая отметила, что нагота - это прекрасно.
Фото: instagram / achekhova
Известная российская телеведущая опубликовала топлес-фото со своего греческого отдыха. Пикантные снимки появились в Instagram.
«Я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульптуры, фотографы!» - пишет Анфиса.
«Тело, которое мы носим, - прекрасно! Нагота - божественна!» - добавляет телеведущая в подписи к своим снимкам.
При этом эффектная Чехова призвала всех, у кого нагота вызывает отторжение, искать проблему в самих себе.