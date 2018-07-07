На Украине испугались собственных «феодальных армий»

В 16 областях Украины действуют частные армии, подменяющие собой правоохранительные органы. Небольшие вооруженные отряды зарегистрированы как коммунальные предприятия, основным видом деятельности которых является охрана имущества.

На деле это боеспособные формирования, сознанные для защиты интересов «региональных князьков», подчеркнул на своей странице в Facebook депутат украинской Рады Мустафа Найем.

Парламентарий рассказал, что сотрудники этих предприятий имеют право применять физическую силу в отношении граждан, осуществлять задержания с применением специальных средств. Вдобавок ко всему они носят форменную одежду бойцов Национальной гвардии и полиции. Найем опасается, что в преддверии президентских выборов эти боевики могут стать «оружием в руках местных феодалов».