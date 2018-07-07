Меркель заявила о желании НАТО иметь разумные отношения с Россией
По словам канцлера, переговоры в Совете НАТО - Россия всегда будут иметь место.
Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны - участницы Североатлантического альянса хотят иметь «разумные» отношения с Россией. Об этом в субботу сообщило РИА Новости.
Она отметила, что по этой причине переговоры в Совете НАТО - Россия всегда будут иметь место.
Политик добавила, что альянс «должен демонстрировать решимость защищать себя».