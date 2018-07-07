Президент Хорватии прилетела в Сочи

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приехала в Сочи, где в субботу состоится матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что президент прибыла с большой делегацией болельщиков. Перед матчем Грабар-Китарович планирует посетить Музей спортивной славы Сочи.

Болельщица сборной Хорватии Матайя Гаспарак отметила, что хорватский лидер дружит со спортом и то, что она сейчас делает, нормально для президента. Она отметила, что Грабар-Китарович летела с обычными людьми, была вежлива со всеми.

В Сочи также должна состояться встреча между премьер-министром Дмитрием Медведевым и президентом Хорватии. Они планируют обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, они вместе будут присутствовать на матче Россия - Хорватия, который состоится 7 июля на стадионе «Фишт».