Задержан пожарный, не сумевший спасти людей в ТЦ «Зимняя вишня»

В рамках расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Следственным комитетом задержан начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин.

В отношении Бурсина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»), говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Бурсин в числе первых прибыл к горящему зданию. По версии следователей, он нарушил требования устава подразделений пожарной охраны, не сумел организовать управление силами гарнизона, а также разведку помещений звеньями газодымозащитной службы. В результате непрофессиональных действий на пожаре в здании торгового центра погибли люди.

Трагедия в Кемерово, в результате которой погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, произошла 25 марта этого года. Пламя вспыхнуло внутри центра и быстро распространилось по его помещениям, включая игровую комнату и кинозалы.