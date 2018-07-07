В Румынии рухнул МиГ-21

На авивабазе Борча потерпел крушение самолет румынских ВВС Миг-21. Трагедия произошла во время показательного полета на дне открытых дверей. Самолет рухнул недалеко от места взлета, в поле. От удара о землю взорвались топливные баки, и воздушное судно загорелось, сообщает агентство Mediafax.

По данным представителей Инспектората по ЧС, пилоту удалось катапультироваться. О его состоянии пока ничего не сообщается. Расследованием инцидента занимается специально созданная комиссия. Праздничные мероприятия на авиабазе Борча собрали несколько тысяч человек.