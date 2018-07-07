Украина готова возобновить водоснабжение Крыма

Украина готова возобновить подачу воды в Крым. Строительство Северо-Крымского канала почти завершено. Управление канала уточняет, что вода из Днепра появится в крымских кранах только после воссоединения полуострова с Украиной. В этом случае дамбу обещают открыть в течение двух-трех дней, сообщает сайт «Известий».

Первого июля президент Украины Петр Порошенко уже заверил нацию в том, что вскоре украинский флаг снова будет поднят на кораблях в бухтах Севастополя. На что официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Петру Алексеевичу открыть на полуострове консульство своей страны и там поднимать государственный флаг.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам демократического референдума. 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. На Украине итоги референдума не признали и по прежнему считают Крым своей территорией.