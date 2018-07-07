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В Госдуме рассказали, для чего хотят вдвое увеличить количество разрешенного для хранения оружия

Екатерина Аксенова
14:59 07.07.2018
В Госдуме подготовили ряд поправок к закону «Об оружии». Сейчас документ находится на рассмотрении экспертного совета. Один из авторов вносимых в закон изменений рассказал «Звезде», какого результата ждут от подготовленного законопроекта.
В Госдуме рассказали, для чего хотят вдвое увеличить количество разрешенного для хранения оружия
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе со «Звездой» объяснил, что поправки, вносимые в закон «Об оружии», ни в коем случае не умаляют всей строгости соблюдения закона, а в первую очередь направлены на развитие боеприпасной отрасли.

«Эти коррективы были разработаны депутатами Госдумы совместно с концерном "Калашников". Мы в этой связи проводили рабочие совещания, в том числе выездные в Ижевск и на концерн "Калашников", - поясняет Луговой. - Мы предлагаем вдвое увеличить количество разрешенного к хранению у частных лиц оружия. Сейчас допускается иметь во владении пять гладкоствольных и пять нарезных».

В нынешнем законе «Об оружии» прописано, что гражданин, владеющий гладкоствольным оружием, имеет право приобретать нарезное только через пять лет владения гладкоствольным, теперь же законодатели предлагают уменьшить этот срок до трех лет. Также говорится о том, что необязательно делать этот срок непрерывным. Поскольку бывают случаи, когда гражданин не успел продлить лицензию, например, из-за отъезда в командировку.

«Также хотим упростить жизнь спортсменам по практической стрельбе, которым на сегодняшний день разрешено иметь магазин емкостью до десяти патронов. Хотя на соревнованиях необходимо большее количество. Поэтому внесли соответствующие поправки, чтобы была возможность заряжать в магазины более десяти патронов», - пояснил депутат.

Еще подготовленный законопроект поможет избежать существующего правового пробела в части работы патронных заводов. Теперь предприятиям боеприпасной отрасли (те, кто производит патроны - прим. ред.) разрешат приобретать оружие, чтобы проводить контрольные стрельбы патронов самостоятельно, а не арендовать их у производителя оружия.

«Еще одна вещь, которая облегчит жизнь как владельцам, так и производителям оружия, - это прописанное понятие "сервисное обслуживание". Теперь мы допускаем, что компании, которые занимаются продажами, могут получить лицензии и на "сервисное обслуживание". Если ты находишься во Владивостоке, например, то необязательно отправлять оружие  для ремонта в Ижевск, это можно будет сделать во Владивостоке» - уточняет Луговой.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Госдумы России подготовили законопроект, согласно которому количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия увеличится вдвое. Также с пяти до трех лет сократится необходимый для его приобретения стаж владения.

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