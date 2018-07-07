«Руки-базуки» задумался об увеличении своего главного достоинства

Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», размышляет над тем, чтобы сделать раздутые мышцы еще больше. Об этом он написал в своем профиле в социальных сетях.

В посте Терешин интересуется у общественности, стоит ли ему увеличить руки еще на десять сантиметров.

«Помимо икроножных мышц, как думаете, руки стоит увеличить еще на десять сантиметров недели за две?» - написал он в Instagram.

Пользователи не остались равнодушными и тут же отреагировали на публикацию. Кто-то посчитал, что это шутка, кто-то пожалел мать Терешина. Некоторые вспомнили, что еще совсем недавно «Руки-базуки» рассказывал о проблемах со здоровьем.

Напомним, ранее «Руки-базуки» опубликовал в социальных сетях фото своих увеличенных икр - на снимке он запечатлел свои неестественно раздутые ноги.