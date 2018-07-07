Мару Багдасарян снова поймали за рулем без прав

Скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян в ночь на субботу в очередной раз поймали за рулем без прав. Девушка управляла спортивным Mercedes, который сотрудники ДПС остановили для проверки на 1-й Магистральной улице, сообщает «Интерфакс».

Оказалось, что у девушки, сидевшей за рулем, нет прав. Позже выяснилось, что за рулем престижной иномарки находилась Мара Багдасарян, которую год назад суд пожизненно лишил права управления транспортными средствами по медицинским показаниям. Адвокаты Мары представили в суд документы, согласно которым девушка страдает эпилептическими припадками - последствие черепно-мозговой травмы.

Мара Багдасарян стала известной после гонок полиции за Gelandewagen по Ленинскому проспекту. Она также является частым персонажем полицейской хроники, поскольку «бесправную» гонщицу регулярно задерживают за управление транспортным средством.