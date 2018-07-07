У детей в затопленной пещере в Таиланде заканчивается кислород

Спасатели Таиланда все же намерены вывести детей из затопленной пещеры, обучив их азам подводного плавания с аквалангом: преодолеть предстоит около пяти километров подводных тоннелей.

Спасатели вовсе не уверены в безопасности такого варианта, особенно после гибели одного из них: опытный военный пловец заблудился в пещере, и ему не хватило кислорода для возвращения.

Подавать воздух извне пока тоже не удается: в сводах пещеры уже пробурено более сотни скважин, однако ни одна из них не соединилась с тем гротом, в котором сейчас находятся тайские школьники.

Не получается и протянуть на такое расстояние воздушный кабель.

Тем временем в пещере заканчивается кислород, необходимо торопиться.

Ранее сообщалось о том, что дети направили своим родителям письмо, в котором уверяют, что у них все хорошо, только они скучают по дому и вкусной еде.