Пенсионерки-колдуньи навели порчу на сборную Хорватии перед матчем с Россией

Ритуал с применением свечей, соли, статуи птицы совершили три российские пенсионерки, сидя перед фотографиями игроков сборной Хорватии по футболу.

Видеозапись «магического» таинства была выложена на YouTube.

«Мы хотим чтоб наши выиграли, а хорваты проиграли. Для этого мы собрались здесь, чтоб провести ритуал. Вот наша замечательная птичка, мы кладем ей соль, перец и все, что хотим, а потом поливаем жидкостью, которая томит все это», - описывает свои действия одна из пси-пенсионерок.

После этого женщины начинают мазать получившимся составом фотографии футболистов, приговаривая при этом странные фразы.

«Теперь берем и намазываем ротик, чтобы он молчал… чтобы затуманились мозги, чтобы ножки не бегали, глазки не видели… Это все идет к тому, чтобы наша сборная выиграла. Россия - вперед!» - на позитивной ноте заканчивают речь старушки-колдуньи.