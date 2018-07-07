Сенатор от Крыма прокомментировал призывы Украины к военной операции на полуострове

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы украинских властей «освободить» Крым военным путем.

«Настроены на войну и не сходят с этой тропы, в частности, Петр Порошенко и его ближайшее окружение. Уже сегодня все поняли, что Порошенко у власти будет только в тот период, когда на Украине будет война, и ждать от него мира не приходится», - считает Цеков.

Ранее сообщалось, что экс-глава украинского министерства обороны Анатолий Гриценко сказал, что попытка «освободить» Крым и Донбасс военным путем станет концом Украины.

«Он, Гриценко, говорит в данном случае о Крыме. Он прекрасно понимает, что это касается и Донбасса. Война - это не тот путь, который может сохранить Украину», - подытожил сенатор.

Вместе с тем, считает он, на Украине есть политики, которые верно оценивают ситуацию в стране.