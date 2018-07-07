В освобожденном Ярмуке прошел первый урок русского языка

В сирийском Ярмуке, недавно освобожденном от террористов, прошел первый урок русского языка. Жители города охотно идут изучать язык: только за один день в группу записались 60 новичков.

«После того как Россия принесла мир в наши города, я начала интересоваться вашей культурой и историей. В нашей школе раньше не рассказывали об этом, и поэтому я открыла для себя новый мир. Я уже закончила школу и собираюсь поступать в университет в России. Все мои подружки уже уехали и учатся у вас», - сказала Шахиназ Коляжу, слушательница курсов.

Первый урок русского языка преподает Людмила Елизарова. Она окончила университет еще в советском Ленинграде, вышла замуж и уехала жить в Сирию.

С инициативой преподавания русского языка в городе выступила местная администрация. За помощью власти города обратились к российским военным - офицерам российского Центра по примирению.

Ранее российские военные доставили стройматериалы для восстановления школ города. Все они будут восстановлены к началу учебного года.