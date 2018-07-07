Студенты-медики отправятся на практику в больницы Колымы

В Магаданской областной больнице на практике сразу 38 студентов-медиков. Поставить капельницу или укол, измерить давление и проконтролировать выполнение назначений врача - это сейчас их главная обязанность. Пока все студенты работают как специалисты сестринского дела.

«Можно практиковаться, учиться. Старшая медсестра очень хорошая. Объясняет все, рассказывает и так далее. Я помощник процедурной медсестры, и они мне объясняют, помогают», - рассказывает Евгений Болгару, студент 3-го курса Амурской государственной медицинской академии.

Практику здесь проходят студенты разных курсов медицинских вузов Дальнего Востока. Жанна Волкова - жительница колымского поселка Ола, сейчас учится в Хабаровске. Перспектива вернуться в регион и отработать пять лет в одном из поселков не пугает, говорит девушка. Сейчас в планах - продолжить обучение после вуза и получить специализацию.

«Дальше я планирую закончить ординатуру. Но пока не знаю, какую специальность выбрать. Может быть, хирургом пойду, может, в анестезиологию», - размышляет Жанна Волкова, студентка 1-го курса Дальневосточного хабаровского медуниверситета.

Около 15 молодых врачей готовы принять только в Магаданской областной больнице - крупнейшем лечебном учреждении региона. В медиках нуждаются поликлиники, амбулатории и больницы районов. Сейчас опытные врачи и медсестры присматриваются к студентам и рассчитывают на дальнейшую совместную работу.

«У них очень хорошая теория, и они ее активно применяют на практике. Быстро нашли взаимопонимание с коллективом, коммуникабельные. К пациентам очень хорошо относятся. Индивидуально», - делится впечатлениями Ольга Харламова, старшая медицинская сестра неврологического отделения Магаданской областной больницы.

Практику эти студенты пройдут в разных лечебных учреждениях Магадана. На месте им предлагают понять, какую специализацию выбрать в будущем. В этом году девять молодых врачей приедут на работу в Магаданскую областную больницу. Все они обязаны отработать по контракту пять лет. Но здесь надеются, что молодые специалисты останутся надолго.