Туристическое агентство «Аврора-БГ» из Санкт-Петербурга приостановило работу

Туристическая компания «Аврора-БГ», главный офис которой находится в Санкт-Петербурге, заявила о приостановке своей деятельности. В компании прекратили распродажу путевок. Однако заверяют, что ранее взятые на себя обязательства будут выполнены. Сейчас на пляжах Болгарии и Черногории загорают 74 клиента разорившегося оператора, в том числе 40 детей отдыхают в лагерях. Всех их будут вывозить согласно датам, указанным в обратных билетах, говорится на сайте турагентства.

Тем, кто купил билеты, но еще не отправился за границу, повезло меньше. Они получат финансовые компенсации, однако, по отзывам некоторых туристов в Сети, деньги пока никто получил.

В минувшую среду стало известно что разорилась одна из самых старейших российский компаний, специализирующихся на выездном туризме, «Натали-Турс».