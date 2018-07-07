Расследование инцидента в Эймсбери «займет недели и месяцы» - Скотленд-Ярд

В Скотленд-Ярде заявили, что расследование очередного отравления, на этот раз в городке Эймсбери, займет недели и даже месяцы, несмотря на то что на расследование брошены сотни полицейских и сотрудников управления по борьбе с терроризмом.

Следователи уже просмотрели полторы тысяч часов записей с видеокамер, но пока смогли только восстановить маршрут передвижения пострадавших, 44-летней Доны Стреджес и 45-летнего Чарльза Роули. Пару нашли в бессознательном состоянии и доставили в больницу в Солсбери.