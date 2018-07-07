В Минздраве рассказали, как дожить до ста лет

Главный гериатр Министерства здравоохранения РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, объединяющие долгожителей, сообщает RT. По мнению ученого, продолжительность жизни лишь на 20% определяется генетикой, но на 80 - образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек - как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они достаточно физически активны, социально адаптированы в зрелом возрасте», - сказала Ткачева.

По словам гериатра, долгожители едят много овощей и фруктов, не пьют и не курят. Кроме того, на продолжительность жизни влияет и интеллектуальный уровень.

Но все же она зависит и от генетических особенностей человека: наука знает немало случаев, когда долгожители, преодолевшие 100-летний рубеж, хвалились тем, что выпивали в день бутылку вина и постоянно курили.