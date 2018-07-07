На Украине назвали фейком письмо о неработающих Javelin

Никакого письма с критикой американского вооружения, в частности ПТРК Javelin, в секретариат СНБО Украины не приходило. Такое заявление сделал руководитель ведомства Александр Турчинов.

Ранее целый ряд новостных порталов разместил информацию о том, что на его имя пришло письмо, в котором авторитетный конструктор бюро «Луч» Олег Коростелев критикует противотанковые ракетные комплексы Javelin. Некоторые из них не сработали на показательных стрельбах, предположительно из-за истекшего срока эксплуатации. Исходя из этого, эксперты рекомендовали отказаться от дальнейшего использования комплексов и провести их детальную проверку. В противном случае могут появиться жертвы среди бойцов ВСУ, говорится в письме. Его копия уже появилась в Сети.

Искать виновных долго не пришлось. В отсылке провокационного бланка безосновательно обвинили неких агентов российских спецслужб. Соответствующее заявление размещено на сайте СНБО Украины.

«Это письмо - демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами», - утверждают в СНБО.

В прошлом году американская администрация одобрила поставки оружия официальному Киеву, включая ПТРК Javelin. Российская сторона неоднократно предостерегала заокеанских коллег от этого шага, мотивируя свои опасения возможным обострением ситуации в Донбассе.