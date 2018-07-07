На Сочи обрушилась треть месячной нормы осадков перед матчем Россия - Хорватия

Всего за час на город обрушилась треть месячной норма осадков, в нем затруднено движение транспорта и пешеходов.

Из-за проливных дождей, обрушившихся на Сочи в пятницу, в течение одного часа на город обрушилась месячная форма осадков. В бурные реки превратились улицы: местным жителям приходилось преодолевать расстояние между противоположными тротуарами по грудь в воде. Пользователи соцсетей пишут, что в городе настоящий транспортный коллапс.

Частично затопленной оказалась и федеральная трасса Сочи - Адлер, движение по ней все же удалось восстановить.

Синоптики прогнозируют продолжение дождей в ближайшие три дня, однако на расписание турнирной таблицы это не повлияет.

Матч между сборными России и Хорватии за выход в полуфинал состоится сегодня, 7 июля, на стадионе «Фишт».