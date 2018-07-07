Не помогло: в Иваново ассенизаторы не смогли потушить «Газель»

В Иваново в пятницу, 6 июля, на улице Парижской Коммуны очевидцы сняли на видео, как горящую «Газель» пытались потушить ассенизаторы.

На кадрах записи можно увидеть, как рабочие достают из цистерны шланг и мощным потоком нечистот пытаются потушить пожар.

Однако, несмотря на старания людей, «Газель» выгорела практически полностью.