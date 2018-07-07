Не помогло: в Иваново ассенизаторы не смогли потушить «Газель»
Несмотря на все старания ассенизаторов, спасти автомобиль не удалось - машина сгорела дотла.
Видео: Youtube / chestnyi_grazhdanin21
В Иваново в пятницу, 6 июля, на улице Парижской Коммуны очевидцы сняли на видео, как горящую «Газель» пытались потушить ассенизаторы.
На кадрах записи можно увидеть, как рабочие достают из цистерны шланг и мощным потоком нечистот пытаются потушить пожар.
Однако, несмотря на старания людей, «Газель» выгорела практически полностью.
После просмотра видеозаписи пользователи Сети сошлись во мнении, что лучше было бы ассенизаторам не оказывать такую помощь.