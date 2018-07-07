Искореженный металл и части автомобилей: последствия жуткого ДТП в Краснодаре попали на видео

При столкновении двух машин погибли девять человек, в том числе один ребенок. Один из очевидцев стал свидетелем произошедшего и снял видеозапись, выложив ее YouTube .

На кадрах жуткого видео можно разглядеть несколько нарядов скорой помощи, полицейских и две искореженные машины без людей внутри.

Известно, что смертельное ДТП произошло вечером 6 июля в районе хутора Гливенко.